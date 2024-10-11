1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçlik-43 operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.

Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-43” operasyonlarında; 1 ton 392 kg uyuşturucu madde, 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

53 ilde operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa, Antalya, Balıkesir olmak üzere 53 ilde "Narkoçelik-43” operasyonları düzenlendi.

Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.