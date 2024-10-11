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Gündem
TRT Haber 11.10.2024 08:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'a gitti. Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinin gündeminde Türkiye-Sırbistan ilişkileri, Balkanlar'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve işgal edilen Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar temaslarını Sırbistan ile sürdürüyor.

Erdoğan'ı taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı’na indi. Burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Sırbistan Sarayı’nda resmi tören düzenlendi. İki lider törenin ardından başbaşa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Erdoğan ve Vucic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

İkili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Bu toplantıda Erdoğan, Türk ve Sırp iş insanlarıyla bir araya gelecek.  

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