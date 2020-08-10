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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs kazasının ilk raporu çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün meydana gelen yolcu otobüsü kazasına ilişkin ilk rapor açıklandı. İlk rapora göre şoför kusurlu bulundu.
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün üst geçidin duvarına çarpan yolcu otobüsünde 5 kişi hayatını kaybetmiş 25 kişi de yaralanmıştı.
Kazaya ilişkin ilk rapora TRT Haber ulaştı.
Rapora göre kusurun, yanlış manevra yapan sürücüde olduğu belirtiliyor.
İstanbul Eyüpsultan’da 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına dair ilk rapora @trthaber ulaştı. Kazanın tam olarak aydınlanabilmesi için Adli Tıp raporu bekleniyor. Detayları TRT Haber muhabiri Süleyman Kaçmaz aktardı. pic.twitter.com/1hU5z1gkVQ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2020
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