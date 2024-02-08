Kurum: Kaynakları algı için değil gerçek belediyecilik için kullanacağız

Haliç Kongre Merkezi’nde televizyon, gazete ve dijital medya genel yayın yönetmenleri ve medya temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 1 yıl önceki asrın felaketinde 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle çok büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

İstanbul’un meselelerini 5 yıldır çalıştıklarını, İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grubu'nun tespitlerini de projelerine yansıttıklarını anlatan Kurum, ''Yaptığımız tüm projelere SİZTEM İstanbul konsepti üzerinden yaklaşıyoruz. Her açıdan düşünerek, bütüncül şekilde hazırlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'nu doğrudan İstanbulluların gündemlerindeki başlıklarla belirlediklerini aktaran Kurum, 10 temel başlıkta projelerini, hedeflerini, hayallerini anlattıklarını, açıklanan projelerin İstanbul'da heyecan ve umudu artırdığını söyledi.

Kurum, İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri yapacaklarını vurgulayarak, "Bizim tek bir önceliğimiz var, İstanbul’a hizmet etmek. 'Sadece İstanbul.' diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul’u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut İBB yönetiminin gerçek belediyecilik iradesi yerine kendi siyasi hedeflerini ön sıraya koyan bir anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul yönetimi başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu, bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle 'SİZTEM İstanbul' diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır."

Gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Kurum, İstanbul'un tarihinde nüfusunun ikinci kez düşmesiyle ilgili soruya, "Biz İstanbul'un nüfusunun artmasını istemiyoruz, nüfusta sabit kalmasını arzuluyoruz. Buna ilişkin bir çalışma yapacağız. Bu manada 'dışa göç' dediğimiz Anadolu'ya tersine göçü teşvik edecek adımlarımız da olacak." yanıtını verdi.

Kurum, ''Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili nasıl çalışmalarınız olacak?'' sorusuna karşılık, "39 ilçeye hayvan bakım merkezleri yapıp, orada hayvanlarımızın bakımları, aşılama, tedavi, kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı tesisleri kazandırıp, bu tesislerin giderlerini de İBB olarak biz sağlayacağız. Sahipsiz sokak hayvanları sorununu çözmeye ilişkin gerekli irade neyse, o iradeyi milletimizle birlikte koyacağız. Sokakları güvenli hale getireceğiz." dedi.

"İstanbul depreme hazır demek için ne kadarlık bir süreye ihtiyaç var?" sorusuna karşılık Kurum, bir an önce İstanbul'un güvenli hale getirilmesi gerektiğini, İstanbulluların olası depremde enkaz altında kalma endişesi yaşamasını istemediklerini söyledi.

Kurum, "Bunun için ne kadar süre gerekir? Bence 51 gün. 31 Mart'ta İstanbullular aslında bunun kararını verecekler. Bu manada projelerimizi, hedeflerimizi açıkladık. Bunu gerçekleştirebilmek için de ben istiyorum ki tüm İstanbullularla bu iradeyi net bir şekilde gösterelim. Bu irade, bu manada İstanbul'da bir hareket haline gelsin." diye konuştu.

"1,4 puan öndeyiz"

''İstanbul'la ilgili yapılan anketlerde durum nasıl görünüyor?'' sorusuna Kurum, "İlk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman 1,5 ile 2 puan gerideydi ki piyasada gezen anketler 8 ile 0 puan geride gösteriyordu ama öyle değildi. Sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık. İstanbullularla bütünleştik. İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de yayında da söylediğim gibi 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle söylüyor." yanıtını verdi.

"PKK elebaşı üzerinden bir medet ummayın"

Başak Demirtaş'ın İBB Başkan adayı olmama kararı ve PKK elebaşlarının yaptığı açıklamalara ilişkin soruyu Kurum, şöyle yanıtladı:

"Biz yola çıkarken kim kimle ittifak yapar diye bakmadık. 'Şu parti ittifak içerisinde olur, bu parti olmaz.' diye düşünmedik. Cumhur İttifakı'nı büyük bir çoğunlukla koruyoruz. Şu süreçte karşı tarafta gördüğümüz bir kaos ve karmaşa var. Düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldı, bunu bilmiyoruz açıkçası. Bir yerden talimat mı geldi, baskı mı geldi. Pazarlıklar var, bu pazarlıklar devam ediyor mu? Bunu zamanla göreceğiz. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun bizi hedef alması gayet doğal. Ne diyor? 'Var olan ittifakları sahiplenmekten, var olan ittifaklara değer vermekten' bahsediyor. Hepimiz hangi ittifaktan bahsettiğini gayet iyi biliyoruz. Kimler kimlerle beraber hareket ediyor, kimlerden medet umuyor, bir kez daha açık ve net görüyoruz. Biz siyasetin her şeyden evvel şeffaf, anlaşılabilir, dürüst ve demokratik süreçler dahilinde yürümesini istiyoruz. Bir ittifak yapıyorsanız gizlemeyin veya oradan PKK elebaşı üzerinden bir medet ummayın. Milletimiz bu gelişmeleri görüyor. Milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka da eminiz gereken cevabı 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de verecektir. Biz ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyeceğiz."

''Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük''

Kurum, ''İBB Başkanı ile aranızda bir görüşme oldu mu?" sorusuna karşılık, "Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul’un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu." dedi.

''İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmalarında, açıkladığınız projelerin kendisinin olduğunu, kopya çektiğinizi iddia ediyor, ne diyorsunuz?'' sorusunu Kurum, "Kopya ifadesi hoş değil. Öncelikle iyi olan şey kopyalanır. İstanbul'da iyi olan hiçbir şey olmadığı için kopyalanacak bir şey de yok." diye yanıtladı.

''Kandil'in açıklamalarına karşı mevcut belediye başkanının sessizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz, Kandil size açık açık destek olsa tepkiniz ne olur?" sorusuna da Kurum, şu yanıtı verdi:

"Açıkçası Başkan, yolun sonu görüldüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını, nasıl bir kampanya yürüteceklerini bilmiyorlar. Yerelle ilgileniyormuş gibi hareket ediyorlar, sonra 'Yerelden bu işi yürütemeyiz, ulusala taşıyalım, farklı gündemler ortaya koyalım.' anlayışını 5 yıl olduğu gibi sergilemeye çalışıyorlar. Bir bakıyorsunuz cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor, bir bakıyorsunuz Türkiye'nin diğer illerinde miting yapıyor. Yani hep farklı gündemler peşinde koşuyorlar. İstanbul'a 31 Mart'ta inşallah güneş doğacak, İstanbul özgürlüğüne kavuşacak. Açıkçası terör örgütünün ne söylediği, kimin kimle ittifak yaptığı da bizim umurumuzda değil. Zaten bu kirli ittifaklarla alakalı milletimiz 28 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta gösterdi. Terör örgütünün bizi desteklemesini beklemiyoruz, bizi hedef alması da açıkçası doğal. Onların işaret ettiği ittifaka da bakmak lazım. Var olan ittifakları sahiplenmekten, o ittifaklara değer vermekten bahsediyorlar. O yüzden kimin kimle hareket ettiği, kimden medet umduğu bizim için kıymeti olmayan bir durumdur.''

Kurum, "Kanal İstanbul konusundaki tavrında değişiklik olup olmadığı" sorusuna karşılık, "İstanbul'un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbullunun beklediği, deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa onun peşinden koşacağım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki taksi sorununa ilişkin soruyu da Kurum, ''Eksik varsa yönetmelik ve kanunların düzenlenmesi için gerekli adımı atacağız. Ortada bir karmaşa var, bunu ortadan kaldıracağız. Taksicilik standardı yükselecek. Herkes taksicilik yapamayacak. Taksicilik yapacak kişilerin belli eğitimden geçmesi gerekiyor. Sertifikalandırdığımız, ödül-ceza-prim uyguladığımız sistemi uygulamaya geçireceğiz." diye yanıtladı.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek de katıldı.