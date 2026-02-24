Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber/AA 24.02.2026 15:49

Kurultay davası ile İBB davasının birleştirilmesi talebine ret

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'nin 'şaibeli' kurultay dosyası ile "İmamoğlu Suç Örgütü" dosyasının birleştirilmesi talebini kabul etmedi. Duruşma Ankara'da devam edecek.

Kurultay davası ile İBB davasının birleştirilmesi talebine ret

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen muvafakatname incelendi.

Dava Ankara'da devam edecek

Mahkeme heyeti, dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, iki dosya arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığını belirtti.

Heyet, kararında, "Sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması, ayrıca dosyalar arasında da fiili ve hukuki bağlantı bulunmaması da göz önüne alınarak birleştirme önerisine muvafakat verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Bu karara göre CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

Ne olmuştu?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davada, görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu belirterek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme ise dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.

ETİKETLER
CHP İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyaya parmak ısırttan bir seviyeye eriştik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
İran’da bazı üniversiteler, yıl sonuna kadar uzaktan eğitim kararı aldı
17:04
Avustralya Başbakanı Albanese "güvenlik tehdidi" nedeniyle Canberra'daki konutundan tahliye edildi
16:56
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
16:49
Bankacılık, sigortacılık ve bilişim sektörlerindeki 26 şirkete rekabet soruşturması
16:45
Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
16:14
Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
FOTO FOKUS
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ