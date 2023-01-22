AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin veren İsveç'e tepki gösterdi.

"Lafa geldiği zaman ifade hürriyeti. Herhangi bir dinin mensubuna, onun kutsalına hakaret hangi demokraside ifade özgürlüğü olarak kabul edilebilir?"

"Bir caninin tutuşturduğu ateştir, lanetliyoruz"

Kurtulmuş, İslam aleminde infial uyandıran davranışı lanetledi.

"İsveç bu insanlık dışı, faşist, İslam dışı eyleme göz yumarak, bunu polis kordonu altında gerçekleşmesini sağlayarak aslında ateşle oynamıştır. O yanan bütün Avrupa'yı tutuşturan, bütün insanlığı içten içe kemiren insanlık düşmanı bir caninin tutuşturduğu ateştir. Lanetliyoruz."

"Köşe başındaki bakkal dükkanını dahi yönetemezler"

Kurtulmuş, cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masayı da eleştirdi.

"2 tanesi esas, 4 tanesi de teferruat, birkaç tanesi de görünmeyen. Şimdiden diyorlar ki herhangi bir konuda hareket edeceğimiz zaman 6 tane genel başkan da imza atacağız. Böyle bir yönetim olur mu? 6 tane adam ortak kararla yönetmeye kalksalar köşe başındaki bakkal dükkanını dahi yönetemezler."

Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de buluşan Kurtulmuş, Samsun programını tamamladı.