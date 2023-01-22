Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün vatandaşlarımız tarafından yüzde 100 erişilebilir bir sistem inşa etti.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, @trthaber'in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/8sZWolUEkq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2023

Bugün için 34 kilometre açıyoruz ama yıl sonuna kadar 69 kilometreye kadar hattımız uzayacak. Esenler'de oturan bir vatandaş 45 dakikada İstanbul Havalimanı'na gitme imkanına kavuşacak.

Görmek isteyenler dünyanın en iyi metrosuna bakmaya, İstanbul Havalimanı'na gelebilir.

İstanbulkart geçerli olmak şartıyla seyahat edilebilecek.