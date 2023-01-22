Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çelik: Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına "Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar" sözleriyle tepki gösterdi.
Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 22, 2023
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Etiketler: Ömer Çelik İsveç İslam Düşmanlığı
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