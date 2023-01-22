Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."