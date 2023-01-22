Taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/6BQXa0w7Dy
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