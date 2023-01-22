Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2023'ün; çok önemli projeleri tamamlayıp hizmete açtıkları, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir yıl olacağını belirterek, bugüne kadar hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında adeta eser ve hizmet fırtınası estirdiklerini söyledi.

2023'te de bu azmi sürdüreceklerine işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacak tüm hizmetlerin altyapısını kararlılıkla tamamlayacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, devamla şunları kaydetti:

"Milletimizi aydınlık geleceğine taşımak için ülkemizin her köşesinde 5 bin şantiye ve hizmet noktasında 700 bin çalışma arkadaşımızla emek veren bir Bakanlık olarak, projelerimizle Türkiye'nin geleceğine yol açıyoruz, Türkiye'nin refahına yol açıyoruz. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Bugün de mühendisliğimizin eşsiz bir eseri olan ilk'lerin ve en'lerin projesi olarak tanımladığımız Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metromuzu İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul ile dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturuyoruz. İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltiyoruz. 34 kilometre uzunluğundaki metro hattımız, günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedir.

Metro hattımızın 2019 yılında yapımını tamamlayıp İstanbul'a kazandırdığımız Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Kağıthane istasyonundaki entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlere doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün hale geliyor. Hattımız sayesinde dünyanın en büyük ve en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 38 dakikada, Zincirlikuyu'dan 28 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabiliyor."

"Ülkemizin dünyaya açılan kapısına erişim bu kadar kısa sürelerde, kolay ve konforlu hale geldi"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısına erişimin kısa sürelerde kolay ve konforlu hale geldiğini belirterek, bu konforu sunmanın, Türkiye'nin ve İstanbul'un en kıymetli projelerinden birini hayata geçirmenin, son 20 yılda olduğu gibi, milletine hizmet aşkı ile çalışan AK Parti kadrolarına nasip olduğunu söyledi.

"Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje olan hattımız; başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'ye sağlayacağı katkılarla milletimize, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek muhteşem bir eserdir" diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hem ülkemizde hem de dünyada yeni atılımlara ilham verecektir. Türkiye'nin tek seferde ihale ve inşa edilen en uzun metrosunun açılışını yapıyoruz. Hattımızın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için dünyada ilk defa bir metro projesinde 10 tünel açma makinasını aynı anda kullandık. Metro hattı inşaatımızda 24 bin çalışma arkadaşımız çalıştı. ​Günde 65,5 metre ​ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılacak. Bakanlığımızın destekleri ve ASELSAN, TÜBİTAK iş birliği ile yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi de bu metro hattımızda kullanıldı.

Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşaatlarında yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü, yerli ve milli olarak tamamlıyoruz. İlk yerli metro aracı motoruna sahip yeni tren setlerini de burada devreye alıyoruz. Bundan sonra İstanbul'daki diğer metro yatırımlarımızı da tamamlayarak 284 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometreye yükselteceğiz. Metro hattımızın inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Son 20 yılda olduğu 2023 yılında da eser ve hizmet şölenlerimize devam edeceğiz."