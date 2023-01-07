AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri töreninde kürsüdeydi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı'nın "6'lı masadaki liderlerin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak" sözlerine tepki gösterdi. "Böylesine ucube bir teklifin etrafında millet bütünleşmez" dedi.

Muhalefetin eski vesayet günlerine özendiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı olarak milletten oy almayan kimsenin bugünkü anayasal sistem içerisinde milletin yönetimine katılmasının imkan ve ihtimali yoktur" ifadelerine yer verdi.

"Bu millet böyle tekliflere itibar etmez"

Kurtulmuş, “Bu millet eş cumhurbaşkanlığı sistemi girişimlerine ya da böylesi bir takım tekliflere itibar etmez. Güler geçer. Bırakın memleketi 5-6 tane başkanla yönetmeyi, bir bakkal dükkanını bile altı kişiyle yönetmek mümkün değildir” diye konuştu.

Kurtulmuş'un gündeminde İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemi de vardı.

"Bu durum, Filistin davasını unutmamamız gerektiğini gösteren önemli işaretlerden biridir" diye konuştu.

"Atılmış olan adımı kıymetli görüyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, memur ve emekli maaş zammının yüzde 30'a çıkarılmasına değindi.

Yalçın, "Rakamın çok kısa süre sonra Memur-Sen'in gayretleriyle toparlanmış ve yüzde 30 olarak ifade edilmiş olması önemli. Ama bundan sonraki süreçte yine gayretlerimiz devam edecek.

Törende 6 farklı alanda ödüller takdim edildi.