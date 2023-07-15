Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde, şehitlere rahmet diledi, şehit ve gazilerin milletin medeniyet, bağımsızlık ve demokrasi yolunda birer önder ve ışık olarak yer aldıklarını belirtti.

Milyonlarca vatan evladının, 15 Temmuz darbe girişimine karşı şehit veya gazi olmak amacıyla meydanlara indiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin o gece büyük bir badire atlattığını söyledi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin her yerinde bir taraftan büyük bir ihanetin kol gezdiğini, diğer taraftan da direniş ve kahramanlık destanının ortaya konduğunu vurguladı.

15 Temmuz'da ihanet girişimi ile kahramanlık destanının yaşandığı mekanlardan birinin de TBMM olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "O akşam bombalar sadece TBMM'yi yok etmek için değil, Türkiye'nin bağımsızlığını, demokrasisini, geleceğini yok etmek için atıldı." dedi.

"Kökü dışarıda olan bir teşebbüs"

Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde darbecilere karşı verilen mücadeleyi anımsatan Kurtulmuş, 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminden çıkarılacak çok dersler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimi, kendisinden önceki darbelerde gündeme getirilen 'siyasetin kötü gidişatını engellemek' için atılmış bir adım değil. Yani 15 Temmuz sadece siyasete karşı atılmış bir adım değil, milleti yok etmeye, milletin önünü kesmeye odaklanmış bir darbe girişimidir. Bu özeliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Bu sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkemizin uluslararası bazı emperyalist güçler tarafından işgaline zemine hazırlayacak bir teşebbüstü. Bu sadece bir yönetime el koyarak TBMM'yi ve mevcut yönetimi iktidardan uzaklaştırma hedefini taşıyan karanlık teşebbüs değil, aynı zamanda iç savaşı tetiklemek üzere düğmeye basılmış kökü dışarda olan bir teşebbüstür.

Bu teşebbüs sadece adına FETÖ dediğimiz dar bir grubun, ordunun içinde odaklanmış bir ihanet çetesinin işi değil, apronda sırasını bekleyen başka ihanet çetelerinin de işin içinde olduğu, uluslararası güçlerin de destek verdiği son derece karmaşık ve komple dizayn edilmiş bir darbe teşebbüsüydü."

Darbecilerin ve arkasındaki güçlerin, milletin sokaklara çıkıp direnebileceğini hesaba katmadığını anlatan Kurtulmuş, elindeki taşı uçağa atan, tankın önüne atılan vatandaşların görüntülerinin asla unutulamayacağını vurguladı.

Bu mücadelenin sonunda Türkiye siyasetinin çok önemli kazanımlar elde ettiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "O geceki direniş olmasaydı halen birilerinin ileriki dönemler için Türkiye'de darbe yapabilme niyetleri saklı olacaktı. O gece ile birlikte 1950'den bu yana devam eden çok partili siyasi hayatımızdaki darbeler çöp tenekesine atılmış, bir daha darbelere fırsat verilmeyeceği cümle aleme ilan edilmiştir. Bu büyük kazanımımızı da kıyamete kadar koruyacağız." diye konuştu.

"Millet yerli ve milli duruş dersi verdi"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk milletinin, varlığına kim kastederse etsin, gücü ne olursa olsun karşısına dikildiğini; 15 Temmuz'da da milli birliğin ve bekanın her türlü tezden çok daha önde olduğunu ispat ettiğini söyledi.

Türk halkının, 15 Temmuz'da millet olma bilincini de ortaya koyduğunu ifade eden Kurtulmuş, farklılıkları, siyasi duruşları, hayat tarzları ne kadar birbirinden farklı olursa olsun herkesin ortak paydasının Türkiye olduğunun o gece topyekun ortaya konulduğunu ve cümle aleme ispat edildiğini vurguladı. Kurtulmuş, Türk milletinin 15 Temmuz akşamı şehadet bilincini de ortaya koyduğunu, aslında soyut olan o bilincin o gece meydan ve sokaklarda somut olarak görüldüğünü kaydetti.

O gece milletin yerli ve milli duruş dersi verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerin şöyle sürdürdü:

"Millet, o gece darbenin sadece silahlarla değil, imanla ve bilinçle önlenebileceğini de ortaya koydu. Batı'da, 'askeri darbeye, silahlara karşı halk darbesi nasıl olur?' diye yazılar yazıldı. Bu millet onu da açık bir şekilde ortaya koydu. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de milli liderlik meselesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız daha darbenin ilk anlarından itibaren milletimizi şehirlerimizin sokaklarına, meydanlarına davet ederek, vatandaşlarımızı bu liderlik anlayışı etrafında toparlayan kuvvetli bir mıknatıs etkisi oluşturdu. 15 Temmuz sadece geçmişte kalmış, Türk siyasi ve toplumsal tarihinin kara bir günü ya da kahramanlık destanlarının yazıldığı muhteşem bir gece değildir. Aynı zamanda 15 Temmuz sürekli içerisinden dersler üreteceğimiz, bundan sonrası için ders alacağımız çok öğretici bir gecedir."

Kurtulmuş, 15 Temmuz'dan çıkarılacak önemli dersler bulunduğunu belirterek, "Devletin ele geçirilecek bir yer olmasını önlemek için milletin bütün imkanlarının; liyakat, ehliyet ve millete sadakat prensipleri çerçevesinde kamu yönetimini çok daha güçlü hale getirmek için kullanılması, 15 Temmuz'dan çıkaracağımız önemli derslerden birisidir." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecekte bugünden çok daha iyi noktaya gideceği, sözünün daha güçlü, gücünün daha tesirli olacağı bir yüzyılın başlangıcında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, ikinci kez Gazi Meclis unvanını alan TBMM'nin, Türkiye'yi, Türkiye demokrasisini daha ileriye taşıma sorumluluğuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, bu sorumluluğu milli birlik ve dayanışma ruhu içinde hep beraber yerine getireceklerine inandığını kaydetti.

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilere de uzun ömürler dileyerek, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuzları yaşamayı nasip etmesin." dedi.

Törenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, YSK Başkanı Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener, TBMM Eski Başkanları İsmail Kahraman, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, farklı siyasi partilerden milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile çok sayıda davetli katıldı.