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Gündem
TRT Haber 15.07.2023 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun.

 

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