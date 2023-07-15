Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun.