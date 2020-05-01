Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi İ.A.’nın Peyas Mahallesi’nde yaşayan babası M.A.’nın yanında olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler babasının şahsı sakladığını tespit etti.

Çatıda yakalandı

Dün şüphelinin ikamet ettiği değerlendirilen 2 adrese helikopter destekli eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli İ.A. evinin çatısında yakalanarak gözaltına alındı. İ.A. aynı gün tutuklandı.

Zanlının 2011’de Ankara Kumrular Caddesi’nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı terör eylemi ve aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi olayı ile ilgili şüphelilerden olduğu belirtildi.

Zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

