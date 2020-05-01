Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TBMM Başkanı Şentop mesajında, “Çalışıp üreterek hayata değer katan, alın teriyle elde edilen kazancın faziletine inanan bütün işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. Bütün dünyada çalışanların alanlara, meydanlara çıkarak şölen coşkusuyla kutlamaları sebebiyle ‘İşçi Bayramı’ olarak adlandırılan 1 Mayıs gününün, evde, ofiste, atölyede, fabrikada, tarlada sarf edilen emeğin kıymetinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Diğer ülkeler gibi ülkemiz de gücünü, zenginliğini çalışan, üreten kardeşlerimize borçludur. Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır." dedi.

Covid-19 salgınından korunmak amacıyla alınan önlemlerin tüm ülkeleri etkilediğini vurgulayan Şentop sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ülkelerin aldıkları izolasyon ve karantina önlemleri sebebiyle ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetler büyük ölçüde azaldı. Üretim çarklarının yavaşlamasından da en fazla çalışan, üreten kardeşlerimiz etkilendi.

Beklenmedik bir anda maruz kaldığımız sıkıntılı sürecin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için TBMM’de yaptığımız düzenlemeler, hükûmetimiz tarafından alınan önlemler ve devletimiz tarafından verilen hizmetlerin çalışan, üreten kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzun en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. Salgın hastalıkla mücadele etmek için yapılan çalışmalardan yakın zamanda hayırlı neticeler alınacağını ümit ediyorum.

11 yıl önce resmî bayram olarak kabul edilen 1 Mayıs’ı gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyor, bütün işçilerimizin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum."