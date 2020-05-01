İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı

İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı, üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

Sendikalar farklı şehirlerde kutlayacak

Üzerine marşlar bestelenen, kitaplar yazılan, sinema filmleri çekilen 1 Mayıs, çalışanların sorun ve taleplerini gündeme getirildiği gün olma özelliği de taşıyor.

İşçi ve memur konfederasyonları ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını koronavirüs nedeniyle bu sene sınırlı etkinliklerle gerçekleştirecek.

Sendikalaşma oranı yüzde 13,84

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Ocak istatistiğine göre, Türkiye'de kayıtlı 13 milyon 856 bin 801 işçi var. Bunların 1 milyon 917 bin 893'ü sendika üyesiyken, sendikalaşma oranı yüzde 13,84 seviyesinde bulunuyor.

Türk-İş, 1 milyon 18 bin 92 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu durumundayken, bu konfederasyonu 666 bin 303 üyeyle Hak-İş, 184 bin 852 üyeyle DİSK izliyor.