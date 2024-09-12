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Gündem
AA 12.09.2024 11:31

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Ortak Türk alfabesi Türk halklarının dilsel mirasını da koruyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ortak Türk alfabesinin geliştirilmesinin, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederken, onların dilsel mirasını da koruduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Ortak Türk alfabesi Türk halklarının dilsel mirasını da koruyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumunca (TDK) düzenlenen üçüncü toplantısını, 9-11 Eylül'de Bakü'de başarıyla gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi

Türk devletlerinden resmi olarak atanmış komisyon üyelerinin bir araya geldiği toplantının temel amacının 2 yıllık ortak çalışma sonucunda elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanarak Türk dilleri için ortak bir alfabe geliştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, ilk olarak 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı ortak Türk alfabesi projesi kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Komisyon detaylı tartışmalar yürüttü ve bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptı. Bu özverili çalışmanın neticesinde, 34 harften oluşan ortak Türk alfabesi önerisi üzerinde uzlaşılmıştır. Her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir. Bu toplantının başarıyla sonuçlanması tarihi bir anı temsil etmektedir.

 

Ortak Türk alfabesinin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederken, onların dilsel mirasını da korumaktadır. Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu, bu süreçteki değerli katkılarından dolayı Türk devletlerinin hükümetlerine ve komisyon üyelerine şükranlarını sunar. İlgili tüm kurumlar, önerilen ortak Türk alfabesinin uygulanmasını aktif bir şekilde desteklemeye davet edilmektedir."

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Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası TDK
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