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Gündem
TRT Haber 22.12.2023 13:21

Kudüs'te TRT Haber yayınına müdahale

İsrail güvenlik güçleri TRT Haber canlı yayınına müdahale etti. Muhabir bağlantısı sırasında canlı yayın cihazının kablolarını söken İsrail polisi, yayının kesilmesine sebep oldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün saldırıların gölgesinde 11. Cuma...

Mescid-i Aksa'da cuma namazını haftalardır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti. 

İsrail güçleri bir kez daha basın mensuplarını hedef aldı.

İsrail güvenlik güçleri TRT Haber canlı yayınını engellemeye çalıştı. Canlı yayın cihazının kablosunu çeken İsrail polisi yayının kesilmesine neden oldu.

Kudüs'te saldırıların gölgesinde 11. Cuma
Kudüs'te saldırıların gölgesinde 11. Cuma

Kudüs'te her cuma aynı zulüm

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini de artırdı. Saldırıların gölgesindeki 11'inci cuma günü de Mescid-i Aksa'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi.

Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler, keyfi uygulamalarla içeri alınmadı. 

Mescid-i Aksa boş kaldı

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamaları 11 haftadır devam ediyor. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi, içerisi ve avlusu cuma namazında boş olduğu görüldü.

Özellikle cuma günleri, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermiyor. Aksa'nın çevresinde toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulunuyor.

 

Can kaybı 20 bini geçti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 53 bin 320 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 20 bin 57’ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 20 bin 57’ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. 

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Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
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