Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek.

Gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun, saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini kaydeden Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastanın uyuduğunu ve annesini yanına alacaklarını ifade etti.

Çocuğun genel durumunun orta-iyi düzeyde, hayati bulgularının stabil olduğu bilgisini paylaşan Çete, "Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen bir, iki gün içinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız tarafından da yakından takip edilmektedir." dedi.