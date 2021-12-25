Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesajında, kentin kurtuluşunun 100. yılını kutlamanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

11 ay süren ve 6 bin 317 evladın şehit verildiği kurtuluş mücadelesindeki milli ruhun ebedi bir meşale olarak yarınlara taşınacağını vurgulayan Gül, "Antep, maddenin manaya boyun eğdiğini, inançlı bir avuç kahramanın tarihte eşine az rastlanır azim ve kararlılığıyla Türk milletinin hiçbir zaman esir edilemeyeceğini tüm dünyaya haykıran kenttir." ifadelerine yer verdi.

"Her alanda öncü isimler yetiştirmeye devam edeceğiz"

Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan, Özdemir Bey ve daha nice adsız kahramanın öncülüğünde şanlı destanın yazıldığını hatırlatan Gül, şunları kaydetti:

"Gaziantep halkı, bu kutlu destanı yedi düvele karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla ve hiçbir yerden yardım ve destek almadan gerçekleştirerek, tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Gaziantep'in onurlu ve şanlı kurtuluş mücadelesini veren atalarımızın torunları olarak şimdi bize düşen, atalarımızın inanç ve kararlılığı ile vatan savunmasındaki onurlu duruşunu kendimize örnek almaktır.

Böylece şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sanattan ticarete, endüstriden tarıma, spordan bilime, siyasetten kültüre her alanda öncü isimler yetiştirmeye devam edeceğiz. Gaziantepli hemşerilerimin 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan kahramanlarımızı minnet ve saygıyla yad ediyorum."