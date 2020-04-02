Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aldığı yeni tedbirleri duyurdu.

Rapor ve reçeteler için geçerli

Bakan Selçuk, raporu sona eren hastaların yeniden rapor ve reçete düzenletmelerine gerek kalmayacağını ifade etti.

İlaç ve tıbbi malzemeyi SGK karşılayacak

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineledi.

1 Ocak itibarıyla kapsayacak

Daha önce bir duyuruyla, kronik hastaların mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı açıklanmıştı. Yeni düzenlemeyle, 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri arasında raporları sona eren kronik hastalar da herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilebilecek.

Kimlik doğrulama da ikinci bir duyuruya kadar askıda

Özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, “Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını 31 Mart’a kadar geçici süreyle askıya almıştık. Bu kapsamda, bu uygulamamızın geçerliğini de ikinci bir duyuruya kadar uzattık” açıklamasını yaptı.

