AK Parti kripto para düzenlemesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Yurt dışındaki uygulamalar inceleniyor. İngiltere, Estonya, Kazakistan'daki benzer örnekler değerlendiriliyor.

Sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri alınırken çalışmanın ana çerçevesi de netleşiyor.

Şeffaf ve denetlenebilir model

AK Parti, kripto para işlem hacminde dünyada ilk 10 ülke arasında olduğu belirtilen Türkiye'de, işlemlerin niteliğine uygun bir finans zemininin yasal altyapısını oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda İngiltere'deki uygulamaya benzer bir sistem üzerinde duruluyor. Hem yerel borsaların şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanacak. Hem de işlem yapanları koruyacak bir model oluşturulacak.

Dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor

Devletin nasıl bir güvence sağlayacağına ilişkin formüller değerlendiriliyor. Böylelikle, Thodex kripto para borsası gibi bir dolandırıcılığın tekrar yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin kripto paraya özel bir vergilendirme getirmeyeceğinin de altı çiziliyor.

AK Parti’li kurmaylar, sektör temsilcileri ve ilgili bakanlıkların yetkilileri ile taslak üzerinde görüşmelerini sürdürecek.