İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınava geç kalan adayların polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildiğini duyurdu.

KPSS’ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık????



????Nüfus Müdürlüklerimiz

07.00-15.00 saatleri arası

2.466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı



????6725 ekip aracı

????️1949 Motorsikletli Polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiler.

Tüm ekiplerimize teşekkürler???? pic.twitter.com/Qtzq62e46l — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 18, 2022

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus müdürlüklerimizce 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi. Tüm ekiplerimize teşekkürler."