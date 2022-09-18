KPSS'ye geç kalan adayları polisler okullarına yetiştirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ve 1949 motosikletli polis ekibinin sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınava geç kalan adayların polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildiğini duyurdu.
KPSS’ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık????— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 18, 2022
????Nüfus Müdürlüklerimiz
07.00-15.00 saatleri arası
2.466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı
????6725 ekip aracı
????️1949 Motorsikletli Polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiler.
Tüm ekiplerimize teşekkürler???? pic.twitter.com/Qtzq62e46l
Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus müdürlüklerimizce 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi. Tüm ekiplerimize teşekkürler."
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