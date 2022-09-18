Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularını adayların erişimine açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.
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