Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç'ta 1 askerin şehit olduğu saldırıya güçlü karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suruç hududunda teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit oldu, 1 asker de yaralandı
Yaralanan asker hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.
Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alındı. Bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.
1⃣Suruç/Şanlıurfa hududundaki roketatar tacizinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Belirlenen hedefler derhâl ateş altına alınarak ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/fVGmuCErXy#MSB pic.twitter.com/wsgBwOgTpS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2022
Bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.
Bakanlık ayrıca şehit asker için de taziye mesajı yayımladı:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
September 18, 2022