Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suruç hududunda teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit oldu, 1 asker de yaralandı

Yaralanan asker hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alındı. Bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

1⃣Suruç/Şanlıurfa hududundaki roketatar tacizinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Belirlenen hedefler derhâl ateş altına alınarak ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/fVGmuCErXy#MSB pic.twitter.com/wsgBwOgTpS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2022

Bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.

Bakanlık ayrıca şehit asker için de taziye mesajı yayımladı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."