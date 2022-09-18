ÖSYM tarafından oturumları iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı BUGÜN yapılacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak.

Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek.

Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak.

120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

ÖSYM'den adaylara saat uyarısı

"Sınava Giriş Belgesi" ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportu yanında olmayanlar sınava giremeyecek. En az 15 dakika öncesinde sınav binalarına giriş yapılması da zorunlu.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise en geç saat 14.30'da sınav binalarına giriş yapılması gerekecek.

Sınav öncesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı İçişleri Bakanlığı ek önlemler aldı.

81 ilde Nüfus Müdürlükleri sabah saat 7 itibarıyla mesaiye başlayacak.

Ayrıca 6 bin 725 ekip aracı ile bin 949 motosikletli polis ekibi, adaylara yardım için hazır olacak.