Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda 1114 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1126, toplam entübe hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." dedi.