Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası konuşmasından satır başları şu şekilde:

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu.

"300 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi"

Bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112'sinde devam ediyor.

"Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz"

Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz.

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız"

Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız.

"Tedbirleri gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracağız"

Tedbirleri gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracağız. Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor. Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

"Türkiye başarısı ile herkesin ilgisini çekmiş durumdadır"

Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz.

Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu.

"Bez maskelerde bir standart yakalayacağız"

Bez maskelerde bir standart yakalayacağız. Bez maske ile ilgili yeni adım atıyoruz. Yıkanabilir bez maske standartları belirlendi. Bunlar için de üst fiyat belirlenerek satışına izin verilecek.

Sancaktepe hastanesi

Sancaktepe'deki hastaneyi 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı ile açacağız.

Kısıtlama 4 gün sürecek

16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır.

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

9 ile daha seyahat kısıtlaması sona erdi

9 ilimiz için daha şehirler arası giriş-çıkış kısıtlamasını sona erdirmeyi planladık. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı.

"Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağız"

Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.

Noterlerde normal çalışma düzeni

Noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini sağlıyoruz

Çay üreticilerine müjde

İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. 2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir.

Emeklilerin maaş ödemeleri

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektik. Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

"Cumhur İttifakı'nı güçlendireceğiz"

Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. 2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır. Bizim hesaplaşma usulumuz hukuk, hesaplaşmaya yerimiz sandıktır.

"Ekonomimize kurulan tuzakların gayet iyi farkındayız"

Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecek. Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet iyi farkındayız.

Meydanı FETÖ'den PKK'ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar, şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız.

12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle salgın sürecinde canla başla çalışan tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.