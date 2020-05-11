Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki lider, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve salgın sonrasında atılacak adımlarla ilgili iş birliği ele alındı.