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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda koronavirüsü görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Görüşmede iki lider, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve salgın sonrasında atılacak adımlarla ilgili iş birliği ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:25
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