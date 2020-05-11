Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), önceki gün Kenya’da kaçırılıp Somali’ye götürülen İtalyan vatandaşı Silvia Romano'yu, koordineli çalışmalar sonucu kurtarmıştı.

"İslamiyet'i seçti"

Roma’ya gelişi sonrasında savcılığa ifade veren Romano, esaretin ilk döneminde çok ağladığını, tefekküre daldığını ve İslamiyet’i seçmesinin yavaş yavaş olgunlaştığını aktardı.

İfadesinde herhangi bir zorlamaya maruz kalmadığını vurgulayan Romano, İslamiyet’i seçmesinin ardından Hz. Muhammed’in eşi Hz. Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı.

La Stampa gazetesinin "Ben din değiştirdim, artık benim adım Ayşe" manşetiyle duyurduğu haberde, sosyal medyada Romano için fidye ödendiği haberlerini hükümetin kabul etmediği ifade edildi.

Gazetede çıkan bir başka yazıda da Romano’nun İslam’ı seçmesinin Stokholm Sendromu’ndan kaynaklanmadığı, oradaki yalnızlığı boyunca kendi içine dönmesinden kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.

Corriere della Sera gazetesi de Romano’nun İslam’ı seçmesini iç sayfalarda, "İslam’a geçti. Özgür bir seçim" başlığıyla haberleştirdi.

Sağ görüşe yakın gazetelerin ise Silvia Romano’nun İslamiyet’i seçmesi dolayısıyla saldırgan ifadeler kullanması dikkati çekti.