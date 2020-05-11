Haber Giriş: Kaynak: AA
TSE bez maskelere ilişkin standartları yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bez maskelere ilişkin standartlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlandı.
TSE'nin standardlarında, bez maskenin tasarımından üretimine, bakteri filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar tüm aşamalar yer aldı.
TSE'nin yayımladığı standartlar
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 19:57
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