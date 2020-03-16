Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüste 29 yeni tanı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 29 yeni koronavirüs tanısı konulduğunu, toplam hasta sayısının ise 47'ye yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamları paylaştı.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."
Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
Son Haberler
- 00:58
- 00:44
- 00:38
- 00:31
- 00:30
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü koronavirüs toplantısına başkanlık edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz