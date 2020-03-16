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Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü koronavirüs toplantısına başkanlık edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir." ifadelerini kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 23:47
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