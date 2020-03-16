Saat 13.30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı..

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ciddi haber organları sahte belgelere itibar etmesin"

Ciddi haber organları sahte belgelere itibar etmesin. Sağduyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Koca: Ciddi haber organları, sahte belgelere itibar etmesin. Sağduyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz.https://t.co/Rw7aC3q5NH pic.twitter.com/j15WQUXN6C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2020

"Devlet olarak yaşamı durdurmayacak tedbirleri alıyoruz"

Türkiye'deki tablo diğer ülkelere özdeş değildir. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Devlet olarak yaşamı durdurmayacak tedbirleri alıyoruz.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'deki tablo diğer ülkelerle özdeş değildir. Devlet olarak yaşamı durdurmayacak tedbirler alıyoruz.https://t.co/Rw7aC3q5NH pic.twitter.com/yXBiozygyL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2020

"Laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracağız"

Laboratuvarlarımızı ve tanı KİT'lerimizi yurt genelinde artırıyoruz. ALO 184 SABİM hattı korona hattı olarak hizmete başladı. Koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracağız, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceğiz.

6 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar yasaklanacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20 oldu.

"Pozitif çıkan yeni vakalarımız var"

Toplam hasta sayımız 18 oldu. Pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam rakamı açıklayacağız. Bu dönemde bir takım haberler devam edecek. Uzun zaman bu dönemi sıfır vaka sayısı ile sürdürdük. Mücadelenin yeni safhasındayız. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. En hassas grup bu gruptur. Bu mücadele devam edecek, zaaf gösteremeyiz.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, bu akşam rakamı açıklamış olacağım.https://t.co/Rw7aC3q5NH pic.twitter.com/KAhKkLWjx4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2020

"Can kaybımız yok"

Can kaybımız yok, ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Solunum sıkıntısı bulunan hastalarımız var.