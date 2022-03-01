Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor.

Yarın saat 18.00'de açıklama yapacağını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu açıklamanın bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."