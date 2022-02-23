Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'a ertelendi
Bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelendi.
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir."
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu
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