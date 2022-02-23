Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir."