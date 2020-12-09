Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 08:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 201 bin 219 test yapıldı, 33 bin 198 kişiye COVID-19 teşhisi kondu.
Son 24 saatte 211 hasta vefat etti, 5 bin 245 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 441 bin 515'e yükseldi.
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu Fahrettin Koca
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