Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yönetmelikle, afet veya acil duruma maruz kalan ya da bulunduğu yer bilinmeyen, durumundan şüphe edilen kişi veya kişilerin bulunması ve kurtarılmasına yönelik faaliyet gösterecek köpekli arama timinin çalışma ve sınav usulleri ile esasları belirlendi.

Buna göre, arama çalışmalarında yer alacak köpekli arama timlerinin koordinasyonunu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il müdürlüğü sağlayacak. Köpekli arama çalışmaları Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne bağlı Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanlığı koordinesinde il müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecek.

Herhangi bir kurum veya sivil toplum kuruluşuna bağlı olmayan köpekli arama timi, AFAD il müdürlüğünden gönüllülük eğitimi sertifikasını alarak kaydını yaptıracak ve gönüllülük esasına göre çalışacak.

Köpeklere çip takılması zorunlu olacak

Arama çalışmalarına katılacak köpeklere, kimlik belirlemesi için çip takılması zorunlu olacak.

Eğitmen, kendisi veya arama köpeğinin görev yapmasına engel bir durum tespit ettiğinde, bu durumu bağlı olduğu il müdürlüğüne bildirecek.

Köpekli arama timi denetim komisyonu tarafından yapılan denetimlerde, görev köpeğinin ve eğitmeninin göreve devam edemeyecek durumunun bulunması halinde, köpekli arama timinin "görev yeterlilik sertifikası" devre dışı bırakılacak.

Afet veya acil durum hallerinde ihtiyaç duyulması halinde göreve çağırılan köpekli arama timlerinin, kabul edilebilir bir mazereti bulunmaksızın üç kez göreve katılmamaları durumunda görev yeterlilik sertifikaları iptal edilecek.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli köpek idarecisi, köpek eğitmeni, uzman köpek eğitmeni ve görev köpeklerinin afet ve acil durum hallerinde görevlendirilebilmesi için Başkanlık Köpekli Arama Timleri Görev Yeterlilik Sınavını başarı ile tamamlamaları şartı aranacak.

Sınav yılda iki defa yapılacak

Başkanlık bünyesinde görevli köpekli arama timlerinin afet ve acil durum halleri dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çağrısı ile adli vakalara katılmaları halinde, koordinasyon ilgili amir tarafından sağlanacak.

Sınavlara giriş için köpeklerin yalnızca afet veya acil duruma maruz kalan, bulunduğu yer bilinmeyen kişi veya kişilerin bulunması ve kurtarılmasına yönelik eğitim alması şartı aranacak.

Sınav, köpekli arama timleri eğitim yeterlilik sınavı ve köpekli arama timleri görev yeterlilik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Eğitim ve görev yeterlilik sınavları belirlenen sınav takvimi ile yılda iki defa yapılacak.

Köpekli arama timinin almış olduğu sertifika iki yıl süreyle geçerli olacak. Sertifikanın, bitim tarihinden itibaren açılacak ilk sınava kadar geçerliliği devam edecek.

Görev köpeklerinin rutin sağlık kontrolleri, veteriner hekim tarafından altı ayda bir yapılacak. Gerektiğinde sağlık konusunda uzman veteriner hekimden ve veteriner fakültesinden tıbbi destek alınabilecek.