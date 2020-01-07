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Konya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı07 Ocak 2020 Salı 10:37 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:42
Konya'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 10 kişiye yönelik soruşturma başlatıldı.
Konya’da yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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