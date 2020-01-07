Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni yılda ilk kez toplanacak07 Ocak 2020 Salı 09:46 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:48
Yeni yılın ilk kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Libya olacak. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi de gündemdeki konular arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
Yeni yılın ilk kabine toplantısında, Libya’da izlenecek yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya konusunda sunum yapması planlanıyor.
Toplantıda tezkerenin ardından Libya’ya gönderilecek gücün, kapsamı, niteliği ve zamanlaması gibi unsurlar ele alınacak.
Süleymani'nin öldürülmesi sonrası gelişmeler masada
En sıcak gündem başlıklarından biri de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olacak. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlar görüşülecek.
Çavuşoğlu Doğu Akdeniz ile ilgili sunum yapacak
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de kabine toplantısında masada olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bölgedeki gelişmelerle ilgili bir sunum yapması bekleniyor.
Putin ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İstanbul'da bir araya gelecek.
İki lider önce baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.
Ardından Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Türk Akım’ın açılış törenine katılacak.
Erdoğan ve Putin Dolmabahçe Ofisi’nde birlikte akşam yemeği de yiyecek.
Kaynak: TRT Haber