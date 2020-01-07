Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Yeni yılın ilk kabine toplantısında, Libya’da izlenecek yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya konusunda sunum yapması planlanıyor.

Toplantıda tezkerenin ardından Libya’ya gönderilecek gücün, kapsamı, niteliği ve zamanlaması gibi unsurlar ele alınacak.

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası gelişmeler masada

En sıcak gündem başlıklarından biri de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olacak. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlar görüşülecek.

Çavuşoğlu Doğu Akdeniz ile ilgili sunum yapacak

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de kabine toplantısında masada olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bölgedeki gelişmelerle ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Putin ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İstanbul'da bir araya gelecek.

İki lider önce baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

Ardından Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Türk Akım’ın açılış törenine katılacak.

Erdoğan ve Putin Dolmabahçe Ofisi’nde birlikte akşam yemeği de yiyecek.

Kaynak: TRT Haber