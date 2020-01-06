Gündem
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü06 Ocak 2020 Pazartesi 20:59 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 21:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Irak’taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika