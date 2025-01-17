Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi açıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Konyalı kardeşlerimize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Mevlâna Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin memleketi Konya'mız tam sekiz asırdır gönülleri ısıtmaya, kalpleri onarmaya, üstadın başkenti olmaya devam ediyor. Biz de göreve geldiğimiz günden beri eser ve hizmet siyaseti ile bu aziz şehre, Konyalı kardeşlerimize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması, şehrin dengeli bir şekilde kalkınması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hem Konya'mıza hem de bölgeye ekonomik, ticari, tarımsal olarak katkı yapacak proje, yatırım ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Doğu batı ve kuzey güney istikametindeki ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir.

"Ulaştırma alanında Konya'ya 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Şu rakama özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık.

Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik. Şurası da çok önemlidir. Konya'mızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam 1286 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 97 kilometreden 1296 kilometreye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli, daha modern bir yapıya kavuşturduk.

Konya-Ankara yolunu, Konya-Akşehir-Afyonkarahisar yolunu, Konya-Aksaray yolunu, Konya-Karaman yolunu, Konya-Belören-Hadim yolunu şehrimizin istifadesine sunduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Alacabel tüneli ve bağlantı yolları ile Akşehir-Yunak yolu, Taşkent-Balcılar yolu, Ereğli-Halkapınar-İvriz yolu ve Seydişehir-Bozkır yolu gibi 11 ayrı karayolu projemizin çalışmaları ise devam ediyor. İnşallah bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek ve Konyalı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz.

"Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız"

Konya'mızın şehir içi ve şehirlerarası ulaşımındaki merkezi konumunu güçlendirecek tarım, ticaret ve sanayi birikimini çok daha üst seviyelere taşıyacak karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Proje ile Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracak, şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı sağlayacak Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Böylelikle şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız.

"Yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz"

Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün ise ikinci kısmın Afyonkarahisar ve Aksaray aksındaki 30 kilometrelik kesimini ulaşıma açıyor, hizmete sunuyoruz.

Üç adet köprü, üç adet köprülü kavşak, bir adet viyadük, 18 adet alt geçit ve 57 adet menfezin yer aldığı bu kesime tam 44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü, yani Aksaray Adana Akse arasındaki 16 kilometrelik kesiminde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. Bugün hizmete verdiğimiz Afyonkarahisar Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Aynı şekilde seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyon lira, akaryakıttan 1,4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81 bin 400 ton azaltıyoruz.

Çevre yolunun Konya’mız, bölgemiz ve ülkemiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımızı, Karayolları Genel Müdürlüğümüzü ve yüklenici firmamızı tebrik ediyorum. İşçilerimizden mimar ve mühendislerimize kadar projede görev alan her bir kardeşimizin emeklerine sağlık diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.