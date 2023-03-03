Art arda meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yaralar hızla sarılıyor.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, depremlerin ardından oluşturulan konteyner kentlere yönelik açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde 189 konteyner kent oluşturuluyor. Planlanan 95 bin 190 konteynerin alt yapı ve kurulum çalışması devam ediyor. Kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulyor" bilgisi paylaşıldı.