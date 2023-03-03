Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konteyner kentlerde 45 bin 996 depremzede barınıyor
[Fotograf: AA]
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından ekipler bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, deprem bölgelerindeki konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini açıkladı.
Art arda meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yaralar hızla sarılıyor.
AFAD'ın sosyal medya hesabından, depremlerin ardından oluşturulan konteyner kentlere yönelik açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde 189 konteyner kent oluşturuluyor. Planlanan 95 bin 190 konteynerin alt yapı ve kurulum çalışması devam ediyor. Kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulyor" bilgisi paylaşıldı.
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