Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremlerde yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği "Furkan Apartmanı"nın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay, Adıyaman merkezde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 21:47
- 21:26
- 21:24
- 21:21
- 21:18
Sıradaki Haber
5 siyasi partinin genel başkanı yarın Saadet Partisi'nde bir araya gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz