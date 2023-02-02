ABD'nin Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar başkonsolosluklarını kapattı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçilik temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Gerçekleşecek toplantıda Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini dile getirilmesi bekleniyor.

"Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir"

Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütüldüğünü dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Türkiye'de yaklaşık üç dört gündür bir DEAŞ hadisesi üzerinden büyükelçiliklerin ve aynı zamanda bazı ibadet alanlarının tehlike altında olduğunu ortaya koyarak, bir kuruma ilettiği bir istihbari notla, diğer büyükelçiliklere de 'Biz kapatıyoruz siz de kapatın' telkininde bulunarak 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde, 51,5 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Bu çok açık ve nettir."