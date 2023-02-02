Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Çin'in yeni Dışişleri Bakanı olması nedeniyle Çin Gang'i tebrik ettiği belirtildi.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik işbirliği ile iki ülkenin çok taraflı platformlardaki ilişkilerinin ele alındığı, Çavuşoğlu'nun ayrıca mevkidaşına Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine ilişkin beklenti ve hassasiyetlerini vurguladığı aktarıldı.