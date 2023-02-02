Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Gang ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Çin'in yeni Dışişleri Bakanı olması nedeniyle Çin Gang'i tebrik ettiği belirtildi.
Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik işbirliği ile iki ülkenin çok taraflı platformlardaki ilişkilerinin ele alındığı, Çavuşoğlu'nun ayrıca mevkidaşına Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine ilişkin beklenti ve hassasiyetlerini vurguladığı aktarıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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