Çelik, sosyal medya hesabından, Türkiye'deki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkenin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarının görüldüğünü söyleyerek, "Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Sözcü Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."