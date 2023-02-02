ABD'nin Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar başkonsolosluklarını kapattı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarısı yayınlayan veya bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciliklerini geçici olarak kapatan ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara Büyükelçileri ve temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"Bu tarz yaklaşımlar ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet eder"

Görüşmede konuya ilişkin tepki aktarıldı ve Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatıldı.

Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği, bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulandı.

Dost ve müttefik ülkelerden beklentinin, Türkiye'nin güvenlik birimleriyle iş birliği olduğunun altı çizildi.