Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı10 Ekim 2019 Perşembe 15:53 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 16:11
Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı yola çıkan, 39. Mekanize Piyade Tugayı Osmaniye Komutan Yardımcılığı 1. Mekanize Piyade Taburu'ndaki komandoları, silah arkadaşları yola dizilerek asker selamıyla uğurladı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar devam ediyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan sınır birliklerinden 39. Mekanize Piyade Tugayı Osmaniye Komutan Yardımcılığı 1. Mekanize Piyade Taburu, sınır birliklerine doğru hareket etti.
Sınır birliklerine giden komandoları, görev arkadaşları yola dizilerek asker selamıyla uğurladılar. Konvoyun Kırıkhan ilçesinden geçişi sırasında ise öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile konvoyu alkışladılar.
Komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA