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TRT Haber 04.06.2023 20:32

Komandolar Kosova'ya intikal etti

Kosova'daki olaylar sonrası NATO'nun talebi üzerine bölgeye Türk komandoları gitti. Bölgede görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesi, Kosova'ya intikalini tamamladı.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen komando taburuna ait araçları taşıyan tır konvoyu Kosova Sultan Murat Kışlası'na hareket etti.

İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun kullanacağı araçlar tırlar üzerinde kışladan ayrıldı.

Edirne'ye gelen araçları taşıyan konvoy Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Kosova'ya doğru çıkış yaptı.

Komandolar Kosova'ya intikal etti

 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova'ya intikalinin tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, "Barış ve huzurun korunması için Kosova'da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz" denildi.

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Komando Kosova Milli Savunma Bakanlığı
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Komandolar Kosova'ya intikal etti
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